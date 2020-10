Chiara Ferragni Unposted: 5 curiosità sul docufilm dell’imprenditrice digitale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non solo è arrivato l’annuncio di un secondo baby Ferragnez, ma da oggi conosciamo anche il sesso: una femminuccia! Chiara Ferragni e Fedez sono pronti ad accogliere una nuova vita, nel frattempo portano avanti i progetti imprenditoriali e musicali e, come consuetudine, raccontano cosa accade in casa propria attraverso le storie Instagram. Tutti sapranno che lo scorso anno, in collaborazione con Prime Video, Chiara Ferragni ha lanciato un docufilm sulla propria carriera e sulla propria vita: Chiara Ferragni – Unposted. Stasera andrà in onda su rai2, scopriamo insieme alcune curiosità. Chiara Ferragni – Unposted 5 curiosità Si tratta del ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non solo è arrivato l’annuncio di un secondo baby Ferragnez, ma da oggi conosciamo anche il sesso: una femminuccia!e Fedez sono pronti ad accogliere una nuova vita, nel frattempo portano avanti i progetti imprenditoriali e musicali e, come consuetudine, raccontano cosa accade in casa propria attraverso le storie Instagram. Tutti sapranno che lo scorso anno, in collaborazione con Prime Video,ha lanciato unsulla propria carriera e sulla propria vita:. Stasera andrà in onda su rai2, scopriamo insieme alcune curiosità.5 curiosità Si tratta del ...

trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - Xdemjsmile : RT @mesonorotta: Chiara Ferragni avrà una bimba bellissima ?? già me la immagino andare in giro vestita come una mini modella con tutte le c… - MeHugIdols : RT @RaiDue: ?? Un viaggio a 360° gradi nella vita di @Chiara_Ferragni, Stasera ore 21.20 su #Rai2 con il film #Unposted e a seguire l’interv… - soulmendevs : Chiara Ferragni avrà una bimbaaaa?????????? -