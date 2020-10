Chi è Gaetano Salvi, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ecco chi è Gaetano Salvi, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko. L’attore dopo il coming-out non si nasconde più Gaetano Salvi è diventato noto nelle ultime settimane per via della sua relazione sentimentale con Gabriel Garko. La loro frequentazione è venuta fuori dopo che l’attore ha deciso di fare coming-out, prima al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo. L’attore è stato ospite ieri di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso per parlare ancora del suo coming-out. Garko è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Ieri alla conduttrice ha spiegato di non ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ecco chi è, ildi. L’attore dopo il coming-out non si nasconde piùè diventato noto nelle ultime settimane per via della sua relazione sentimentale con. La loro frequentazione è venuta fuori dopo che l’attore ha deciso di fare coming-out, prima al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo. L’attore è stato ospite ieri di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso per parlare ancora del suo coming-out.è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Ieri alla conduttrice ha spiegato di non ...

