Caso Palamara, Castelli: “I magistrati militanti si scandalizzano, ma affossarono loro la nostra riforma” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Una cosa va detta subito, apertis verbis: se la riforma che noi avevamo fatto fosse andata avanti il Caso Palamara non sarebbe esistito. Perché noi avevamo rivoluzionato completamente il sistema di avanzamento delle carriere”. L’ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli, commenta il caos procure rimettendo in ordine i passaggi politici che smascherano l’ipocrisia di quanti, soprattutto all’interno della magistratura, oggi si mostrano scandalizzati. A partire da quella “magistratura militante” che si pose in prima linea per “buttare alle ortiche il nostro lavoro”. Castelli: “Palamara è solo uno dei tanti” “Luca Palamara è stato uno dei tanti. La differenza fra lui e gli altri è che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Una cosa va detta subito, apertis verbis: se la riforma che noi avevamo fatto fosse andata avanti ilnon sarebbe esistito. Perché noi avevamo rivoluzionato completamente il sistema di avanzamento delle carriere”. L’ex ministro della Giustizia, Roberto, commenta il caos procure rimettendo in ordine i passaggi politici che smascherano l’ipocrisia di quanti, soprattutto all’interno della magistratura, oggi si mostrano scandalizzati. A partire da quella “magistratura militante” che si pose in prima linea per “buttare alle ortiche il nostro lavoro”.: “è solo uno dei tanti” “Lucaè stato uno dei tanti. La differenza fra lui e gli altri è che ...

