Cartelli no mask in vetrina a Forlì, il titolare: «È vietato entrare con la mascherina» (Di lunedì 12 ottobre 2020) ... alle leggi esistenti, alla Costituzione e alle convenzioni internazionali» , ha esordito Carlo Laurenzi nell'intervista concessa a 'Today' . E quando l'inviato gli ha fatto notare che la sua è un'... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) ... alle leggi esistenti, alla Costituzione e alle convenzioni internazionali» , ha esordito Carlo Laurenzi nell'intervista concessa a 'Today' . E quando l'inviato gli ha fatto notare che la sua è un'...

437647627 : @isabellaisola3 Ma a parte i no mask in piazza, hai visto qualcuno scendere in piazza contro il governo? Urlare o a… -