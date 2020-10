Brindisi, 23enne ferito nel corso di una rapina in pizzeria: gravissimo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il ragazzo si troverebbe in condizioni gravissime dopo una rapina in una pizzeria della città. Diverse ferite per arma da fuoco, gli inquirenti indagano. Ambulanza (Facebook)Una tragedia scaturita in seguito ad una rapina in una pizzeria di Brindisi. Un 23enne, Matteo Trane è rimasto gravemente ferito all’anca ed allo stomaco dai malviventi nel corso del tentativo di furto. Il giovane è ora ricoverato in rianimazione presso il locale ospedale. Gli inquirenti hanno aperto le indagini partendo dalla ricostruzione della dinamica che ha visto il ferimento del giovane. Un episodio di assurda violenza che ha visto coinvolto un giovane ragazzo, e lo vede costretto a lottare tra la vita e la morte. Ennesimo caso di ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il ragazzo si troverebbe in condizioni gravissime dopo unain unadella città. Diverse ferite per arma da fuoco, gli inquirenti indagano. Ambulanza (Facebook)Una tragedia scaturita in seguito ad unain unadi. Un, Matteo Trane è rimasto gravementeall’anca ed allo stomaco dai malviventi neldel tentativo di furto. Il giovane è ora ricoverato in rianimazione presso il locale ospedale. Gli inquirenti hanno aperto le indagini partendo dalla ricostruzione della dinamica che ha visto il ferimento del giovane. Un episodio di assurda violenza che ha visto coinvolto un giovane ragazzo, e lo vede costretto a lottare tra la vita e la morte. Ennesimo caso di ...

