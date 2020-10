Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Conegliano inarrestabile, Trento torna alla vittoria (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è conclusa anche la quarta giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley. Nei tre anticipi del sabato Monza ha fermato Novara, mentre Cuneo l’ha spuntata al tie-break contro Chieri al termine di un match molto combattuto (28-26, 27-29, 23-25, 25-21, 15-11). vittoria decisamente più agevole quella di Casalmaggiore su Perugia, per 3-0 (25-17, 25-20, 25-17). Tra i match di domenica 11 ottobre, tutto facile, fin troppo, anche per la corazzata Conegliano, che ha liquidato Brescia in tre rapidi set (15-25, 16-25, 13-25). Trento è tornata alla vittoria, superando Bergamo per 3-0 (25-20, 25-21, 25-15), stesso punteggio ottenuto da Scandicci sul campo di Firenze ( ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è conclusa anche la quarta giornata di andata dellaA1di. Nei tre anticipi del sabato Monza ha fermato Novara, mentre Cuneo l’ha spuntata al tie-break contro Chieri al termine di un match molto combattuto (28-26, 27-29, 23-25, 25-21, 15-11).decisamente più agevole quella di Casalmaggiore su Perugia, per 3-0 (25-17, 25-20, 25-17). Tra i match di domenica 11 ottobre, tutto facile, fin troppo, anche per la corazzata, che ha liquidato Brescia in tre rapidi set (15-25, 16-25, 13-25).ta, superando Bergamo per 3-0 (25-20, 25-21, 25-15), stesso punteggio ottenuto da Scandicci sul campo di Firenze ( ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley femminile, serie A1 2020-2021 anticipi. Super Monza ferma la corsa di Novara OA Sport Olimpia Galatina, arriva la collaborazione con Level Project

Spende il proprio marchio Level Project affiancandosi ad una operazione con il volley che conta, quello di Efficienza Energia ...

Prisma Taranto, vittoria per 4-1 con l'Aurispa Libellula Lecce

Si chiude con un successo il precampionato della Prisma Taranto Volley: la squadra di coach Di Pinto si è imposta per 4-1 nell'allenamento congiunto con l'Aurispa Libellula Lecce, club che parteciperà ...

