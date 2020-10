Uomini e Donne: Eleonora Rocchini velenosa su Soleil Sorge (Di domenica 11 ottobre 2020) Le recenti dichiarazioni di Soleil Sorge hanno lasciato tutti senza parole. L’ex corteggiatrice ha da poco svelato che Iconize in realtà ha finto l’aggressione omofoba. La Rocchini in merito alla storia ha lanciato una frecciatina velonosa a Soleil. Lo scoop svelato di recente da Soleil Sorge sta facendo letteralmente impazzire tutti. La ragazza ha raccontato che in realtà il suo amico Iconize qualche mese fa ha finto l’aggressioneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 ottobre 2020) Le recenti dichiarazioni dihanno lasciato tutti senza parole. L’ex corteggiatrice ha da poco svelato che Iconize in realtà ha finto l’aggressione omofoba. Lain merito alla storia ha lanciato una frecciatina velonosa a. Lo scoop svelato di recente dasta facendo letteralmente impazzire tutti. La ragazza ha raccontato che in realtà il suo amico Iconize qualche mese fa ha finto l’aggressioneArticolo completo: dal blog SoloDonna

