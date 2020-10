"Spazio minuscolo". Che Tempo Che Fa, colpo basso a Fazio: la Littizzetto nel mirino (e Costanzo costretto a intervenire) (Di domenica 11 ottobre 2020) Critiche a Che Tempo Che Fa, il programma di Rai3 condotto da Fazio Fazio. Nel mirino di un telespettatore ci finisce Luciana Littizzetto. Perché? "Dire le cose come stanno a prescindere dal personaggio a cui si rivolge: è questo la più grande qualità di Luciana Littizzetto. … Peccato che la televisione le dedichi uno Spazio minuscolo a Che Tempo che fa" scrive Gianfilippo da Roma, che ha deciso di rivolgersi direttamente a Maurizio Costanzo e la sua rubrica per il settimanale Nuovo. Un'osservazione che però Costanzo non condivide: “E' giusta, anche nei tempi”, liquida la questione il marito di Maria De Filippi spezzando una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Critiche a CheChe Fa, il programma di Rai3 condotto da. Neldi un telespettatore ci finisce Luciana. Perché? "Dire le cose come stanno a prescindere dal personaggio a cui si rivolge: è questo la più grande qualità di Luciana. … Peccato che la televisione le dedichi unoa Cheche fa" scrive Gianfilippo da Roma, che ha deciso di rivolgersi direttamente a Maurizioe la sua rubrica per il settimanale Nuovo. Un'osservazione che perònon condivide: “E' giusta, anche nei tempi”, liquida la questione il marito di Maria De Filippi spezzando una ...

