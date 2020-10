Santos, torna Robinho con uno stipendio simbolico: prenderà 230 euro al mese (Di domenica 11 ottobre 2020) SAN PAOLO - Robson de Souza Santos, meglio noto come Robinho , è pronto a stupire ancora. Il fantasista classe 1984, con un passato anche nel Milan e nel Real Madrid , ricomincia da dove era partito, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) SAN PAOLO - Robson de Souza, meglio noto come, è pronto a stupire ancora. Il fantasista classe 1984, con un passato anche nel Milan e nel Real Madrid , ricomincia da dove era partito, ...

