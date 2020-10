QASHQAI N-TEC START: versione esclusiva per il mercato italiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Si amplia l’offerta di Nissan QASHQAI con la versione N-TEC START esclusiva per il mercato italiano In arrivo presso le concessionarie Nissan il nuovo QASHQAI N-TEC START, versione pensata e realizzata solo per il mercato italiano. Caratterizzata da un look accattivante e dal meglio delle tecnologie Nissan Intelligent Mobility, questa vettura si rivolge a quei clienti che cercano stile, comfort e sicurezza, il tutto a un prezzo accessibile. Gli esterni sono caratterizzati da elementi di colore nero quali le calotte degli specchietti retrovisori, le barre longitudinali del tetto e i cerchi Wind da 19”, che conferiscono alla vettura un carattere elegante e distintivo. Nuovo ai ... Leggi su tuttotek (Di domenica 11 ottobre 2020) Si amplia l’offerta di Nissancon laN-TECper ilIn arrivo presso le concessionarie Nissan il nuovoN-TECpensata e realizzata solo per il. Caratterizzata da un look accattivante e dal meglio delle tecnologie Nissan Intelligent Mobility, questa vettura si rivolge a quei clienti che cercano stile, comfort e sicurezza, il tutto a un prezzo accessibile. Gli esterni sono caratterizzati da elementi di colore nero quali le calotte degli specchietti retrovisori, le barre longitudinali del tetto e i cerchi Wind da 19”, che conferiscono alla vettura un carattere elegante e distintivo. Nuovo ai ...

