Marcia indietro del Viminale: chi fa jogging non ha l'obbligo della mascherina (Di domenica 11 ottobre 2020) Aveva già destato numerose polemiche la nota pubblicata in mattinata dal Viminale, tramite una circolare del Capo di Gabinetto, sull'utilizzo della mascherina in ambito di attività motoria o sportiva. ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) Aveva già destato numerose polemiche la nota pubblicata in mattinata dal, tramite una circolare del Capo di Gabinetto, sull'utilizzoin ambito di attività motoria o sportiva. ...

Marcia indietro del Viminale: chi fa jogging non ha l'obbligo della mascherina

Dopo le prime polemiche la precisazione: per attività motoria si intende la passeggiata (con la mascherina) chi corre può farlo senza ...

