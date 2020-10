F1, Gp dell’Eifel: Hamilton come Schumacher, al Nürburgring eguagliato il record di vittorie. E riceve il casco di Michael dal figlio Mick (Di domenica 11 ottobre 2020) Lewis Hamilton vince il suo 91esimo Gran premio di Formula 1 ed eguaglia il record finora detenuto da Michael Schumacher. L’inglese della Mercedes raggiunge l’obiettivo proprio nella patria della leggenda Schumi, la Germania: nel Gp dell’Eifel sul circuito del Nürburgring Hamilton si impone, dopo aver dominato l’intera gara nonostante la safety car che ha ricompattato il gruppo, sulla Red Bull di Max Verstappen seconda e la Renault di Daniel Ricciardo. L’ultimo podio della Renault in F1 risaliva al 2011. Gara funestata dai problemi e i ritiri, in particolare quello della Mercedes di Valtteri Bottas, ma vanno fuori durante i 60 giri anche Russell, Albon, Norris e Ocon. Al quarto posto si piazza la Racing Point di Sergio Perez, seguito da Carlos Sainz e Pierre Gasly. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Lewisvince il suo 91esimo Gran premio di Formula 1 ed eguaglia ilfinora detenuto da. L’inglese della Mercedes raggiunge l’obiettivo proprio nella patria della leggenda Schumi, la Germania: nel Gp dell’Eifel sul circuito del Nürburgringsi impone, dopo aver dominato l’intera gara nonostante la safety car che ha ricompattato il gruppo, sulla Red Bull di Max Verstappen seconda e la Renault di Daniel Ricciardo. L’ultimo podio della Renault in F1 risaliva al 2011. Gara funestata dai problemi e i ritiri, in particolare quello della Mercedes di Valtteri Bottas, ma vanno fuori durante i 60 giri anche Russell, Albon, Norris e Ocon. Al quarto posto si piazza la Racing Point di Sergio Perez, seguito da Carlos Sainz e Pierre Gasly. ...

