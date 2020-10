Dpcm Covid, dal calcetto alla pallavolo ecco tutti gli sport amatoriali vietati. Runner senza mascherina, regole invariate per palestre e piscine (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo una giornata di domande e polemiche incrociate, il Viminale chiarisce: nessun obbligo di indossare la mascherina quando ci si allena, sia al parco sia negli stadi. Ma nel nuovo Decreto della... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo una giornata di domande e polemiche incrociate, il Viminale chiarisce: nessun obbligo di indossare laquando ci si allena, sia al parco sia negli stadi. Ma nel nuovo Decreto della...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - mrg1968 : Le regole del nuovo Dpcm sul Covid. Speranza: 'Vietare tutte le feste' - Questi sono una #bandadipirla… - alextorre13 : Le regole del nuovo Dpcm sul Covid. Speranza: «Vietare tutte le feste» -