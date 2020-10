Cts e Governo verso l'ok al tampone rapido nelle scuole (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel vertice di oggi tra Il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute, , nella sede della Protezione civile di via Vitorchiano, ma alcuni dei protagonisti saranno collegati in ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel vertice di oggi tra Il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute, , nella sede della Protezione civile di via Vitorchiano, ma alcuni dei protagonisti saranno collegati in ...

Corriere : Se i contagi continueranno a crescere «si dovranno rafforzare le misure». È questa la raccomandazione del Comitato… - robymark1 : RT @GiorgiaMeloni: Gli italiani non ne possono più di info distorte e surreali diffuse dal Governo e amplificate dai media di regime. Chied… - NonnaMaria15 : RT @peterpafio: e così #Crisanti lo ha detto chiaramente, con tutta l'eleganza possibile: i paraculi NOMINATI che sono al #CTS sono espres… - CambiamentoDel : In seguito all'impennata di contagi da Coronavirus registrata in questi ultimi giorni (ieri si sono raggiunti 5.724… - Pasquale_Mereu : RT @GiorgiaMeloni: Gli italiani non ne possono più di info distorte e surreali diffuse dal Governo e amplificate dai media di regime. Chied… -