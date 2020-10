Covid, un solo tampone negativo per essere guariti: ridotta la quarantena (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCambiano le regole sul coronavirus, passa infatti la linea dettata da Roberto Speranza. Il ministro della salute ha partecipato alla riunione odierna del Comitato Tecnico Scientifico, al termine della quale sono emerse due sostanziali e importanti novità. Non serviranno più due tamponi negativi consecutivi per essere considerati guariti dal Covid-19 ma, stando alle indiscrezioni pubblicate da Repubblica, sarà necessario un solo tampone negativo per stabile la guarigione e la fine del periodo di quarantena. L’altra novità riguarda proprio il periodo di quarantena. Se prima erano necessari quattordici giorni di isolamento fiduciario per chi era entrato in contatto con un caso positivo, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCambiano le regole sul coronavirus, passa infatti la linea dettata da Roberto Speranza. Il ministro della salute ha partecipato alla riunione odierna del Comitato Tecnico Scientifico, al termine della quale sono emerse due sostanziali e importanti novità. Non serviranno più due tamponi negativi consecutivi perconsideratidal-19 ma, stando alle indiscrezioni pubblicate da Repubblica, sarà necessario unper stabile la guarigione e la fine del periodo di. L’altra novità riguarda proprio il periodo di. Se prima erano necessari quattordici giorni di isolamento fiduciario per chi era entrato in contatto con un caso positivo, ...

