Coronavirus, aumentano i positivi tra gli under18: l’età media dei contagi è scesa (Di domenica 11 ottobre 2020) Coronavirus, aumentano i casi tra i minori di 18 anni È scesa l’età media dei positivi. I nuovi contagi si sono spostati verso le fasce più giovani. Un’inversione di tendenza rispetto ai numeri di marzo, periodo di picco di contagi in Italia, quando i positivi con meno di 18 anni non superavano il centinaio al giorno. Nei primi giorni di ottobre, invece, si sfiorano i 400 casi quotidiani tra minorenni. Un dato quadriplicato. Il numero dei contagi tra i minori di 18 anni è iniziato a salire dal mese di luglio, quando i giovani hanno avuto più occasioni di aggregazione. Complice anche la bella stagione. Così si spiega quindi il calo dell’età media dei ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)i casi tra i minori di 18 anni Èl’etàdei. I nuovisi sono spostati verso le fasce più giovani. Un’inversione di tendenza rispetto ai numeri di marzo, periodo di picco diin Italia, quando icon meno di 18 anni non superavano il centinaio al giorno. Nei primi giorni di ottobre, invece, si sfiorano i 400 casi quotidiani tra minorenni. Un dato quadriplicato. Il numero deitra i minori di 18 anni è iniziato a salire dal mese di luglio, quando i giovani hanno avuto più occasioni di aggregazione. Complice anche la bella stagione. Così si spiega quindi il calo dell’etàdei ...

I dati sull'andamento dell'epidemia forniti dalla Regione: casi in aumento da luglio ma i ricoveri e i decessi rimangono costanti VENEZIA. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, nella regione ...

Confindustria, 2020 caduta storica del Pil del 10%: “indietro di 23 anni”

L’aumento recente dei nuovi contagi Covid ... già prima della diffusione del Covid-19, stentava a crescere. La “tempesta perfetta”, causata a marzo-aprile da un doppio shock di domanda e offerta, ...

