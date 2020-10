Cassazione | il datore di lavoro può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato fannullone e licenziarlo

(Di domenica 11 ottobre 2020) Redazione Linea dura dunque contro i dipendenti. Perde il posto per scarsa diligenza il dipendente. A coglierlo sul fatto è proprio l’ispettore dell’azienda sguinzagliato alle calcagna del lavativo dal diretto superiore. Il provvedimento disciplinare risulta legittimo: si scopre che l’incolpato non osserva gli obblighi e i doveri di servizio. Ilben può ricorrere a …: ildipuòdai007 l’impiegatoImpronta Unika.

La cassazione ha confermato che il datore di lavoro può far spiare l’impiegato senza “voglia di lavorare”. L’azienda ha facoltà di controllare l’adempimento delle prestazioni con risorse interne e tut ...Il datore di lavoro può far sorvegliare il dipendente da un investigatore privato per dimostrare la sua scarsa diligenza? È legittimo licenziare il dipendente fannullone, che lavora poco e svolge le s ...