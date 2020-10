Serie A | ultime dai campi LIVE | tutte le notizie di giornata

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 ottobre 2020)A, ledaidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano:, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA:, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Ultimo allenamento di questa settimana al Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro differenziato per Gollini e Pessina, ai quali si aggiungono le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ora i nerazzurri godranno di un giorno di riposo: da lunedì pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, riprenderà la preparazione in vista del prossimo impegno dionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli. BENEVENTO – Conclusa con un test ...