Sassuolo | Maxime Lopez si presenta | «De Zerbi mi ha convinto in 5 minuti»

Il neo acquisto del Sassuolo Maxime Lopez si è presentato in conferenza stampa Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo arrivato dal Marsiglia, si è presentato in conferenza stampa ai microfoni di SassuoloChannel. DE Zerbi – «L'occasione è nata dall'interesse di mister De Zerbi. Ho parlato con lui al telefono e dopo 5 minuti avevo già voglia di trasferirmi al Sassuolo. È un grande allenatore e un grande tattico. Ho sentito belle parole su di lui anche dai miei amici che giocano nel campionato italiano». BOGA – «I contatti con Jeremie sono iniziati quando è ...

