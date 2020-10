Rinnovo reddito cittadinanza: le istruzioni INPS per la domanda (Di sabato 10 ottobre 2020) Con il messaggio dell’INPS numero 3627 dell’8 ottobre 2020 si rendono note le modalità di presentazione della domanda di Rinnovo per il reddito di cittadinanza. Per quanti, infatti, hanno iniziato a fruire del sussidio dall’inizio con prima ricarica ad aprile 2019, a settembre è stata effettuata l’ultima delle 18 ricariche mensili spettanti. Rinnovo domanda reddito di cittadinanza “La normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun Rinnovo. La sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza.” si specifica nella circolare ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 10 ottobre 2020) Con il messaggio dell’numero 3627 dell’8 ottobre 2020 si rendono note le modalità di presentazione delladiper ildi. Per quanti, infatti, hanno iniziato a fruire del sussidio dall’inizio con prima ricarica ad aprile 2019, a settembre è stata effettuata l’ultima delle 18 ricariche mensili spettanti.di“La normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun. La sospensione non opera invece per la Pensione di.” si specifica nella circolare ...

