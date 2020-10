No-mask a Roma, manifestante fermato dalla polizia: tensione in piazza (Di sabato 10 ottobre 2020) Da un lato la 'Marcia della liberazione', indetta dal 'Comitato liberiamo Italia', alla quale è prevista la partecipazione di circa tremila persone in piazza San Giovanni. Dall'altro, in piazza Bocca ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Da un lato la 'Marcia della liberazione', indetta dal 'Comitato liberiamo Italia', alla quale è prevista la partecipazione di circa tremila persone inSan Giovanni. Dall'altro, inBocca ...

