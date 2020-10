Nagorno: intesa per cessate il fuoco (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 10 OTT - Armenia e Azerbaigian hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh a partire da mezzogiorno di oggi, 10 ottobre. Lo ha annunciato il ministro degli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 10 OTT - Armenia e Azerbaigian hanno raggiunto un accordo per ililnel-Karabakh a partire da mezzogiorno di oggi, 10 ottobre. Lo ha annunciato il ministro degli ...

