Monte di Procida | Comune in lockdown | “La salute prima di tutto”

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi(Na) – Salgono i casi di Covid e iltorna in. Succede nelle ultime ore adi, nel Napoletano. “E’ provvedimento di carattere precauzionale” rassicurano dalflegreo. Dove il sindaco, Giuseppe Pugliese, ha disposto la sospensione temporanea di numerose attività e centri pubblici cittadini. Sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado, sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici, chiusi tutti i centri anziani e circoli ricreativi, chiuse tutte le palestre e sospese tutte le attività sportive. Così, con l’ordinanza n37 pubblicata, ilflegreo torna a rivivere le giornate di metà marzo, ...

Il Mattino

Il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, con un'ordinanza emessa nella tarda mattinata di oggi e con effetto immediato ha sospeso fino a lunedì le attività educative ...A fronte dell’aumento dei contagi in città e in tutta la Campania, il sindaco Peppe Pugliese ha deciso di varare misure più restrittive per ...