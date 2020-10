MLS, l’Inter Miami CF acquista Federico Higuain: farà coppia col fratello Gonzalo (Di sabato 10 ottobre 2020) Federico e Gonzalo faranno coppia all’Inter Miami CF: quest’oggi infatti è stato ufficializzato anche l’arrivo di Federico Higuain, il fratello maggiore del Pipita. Classe 1984, da una vita gioca negli Stati Uniti: è stato simbolo dei Columbus Crewper otto stagioni, prima di passare al DC United, la società da cui l’Inter Miami lo ha prelevato. Vedremo se la presenza del fratello riuscirà a rinvigorire Gonzalo, che non ha iniziato brillantemente la sua avventura in MLS, soprattutto nella gara d’esordio con il calcio di rigore sbagliato e la successiva mini-rissa, riscattata poi tre giorni fa con una grande ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020)farannoall’InterCF: quest’oggi infatti è stato ufficializzato anche l’arrivo di, ilmaggiore del Pipita. Classe 1984, da una vita gioca negli Stati Uniti: è stato simbolo dei Columbus Crewper otto stagioni, prima di passare al DC United, la società da cui l’Interlo ha prelevato. Vedremo se la presenza delriuscirà a rinvigorire, che non ha iniziato brillantemente la sua avventura in MLS, soprattutto nella gara d’esordio con il calcio di rigore sbagliato e la successiva mini-rissa, riscattata poi tre giorni fa con una grande ...

