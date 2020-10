Manifestazione ‘no mask’ a Roma: tensioni con la polizia. E gli organizzatori dal palco: “Rispettare regole, tenete su le mascherine” (Di sabato 10 ottobre 2020) I manifestanti no mask si sono radunati in piazza, a Roma, per il sit-in contro l’uso della mascherina in funzione anti-Covid e in generale contro la gestione governativa della pandemia. Numerosi poliziotti presenti nella piazza osservano a distanza il sit-in, che ha avuto un momento di tensione quando una persona è stata allontanata dagli agenti e dalla piazza si sono levati cori di proteste. E non sono mancanti nemmeno gli scambi di opinione con lo staff. Dal palco infatti gli organizzatori hanno invitato al rispetto delle regole anti-Covid. “Siamo obbligati a mettere le mascherine anche se alcuni di noi non condividono”. E ancora: “Invitiamo a rispettare le regole“. Diversi i manifestanti che non indossano la mascherina. “Non ho la mascherina perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) I manifestanti no mask si sono radunati in piazza, a, per il sit-in contro l’uso della mascherina in funzione anti-Covid e in generale contro la gestione governativa della pandemia. Numerosi poliziotti presenti nella piazza osservano a distanza il sit-in, che ha avuto un momento di tensione quando una persona è stata allontanata dagli agenti e dalla piazza si sono levati cori di proteste. E non sono mancanti nemmeno gli scambi di opinione con lo staff. Dalinfatti glihanno invitato al rispetto delleanti-Covid. “Siamo obbligati a mettere le mascherine anche se alcuni di noi non condividono”. E ancora: “Invitiamo a rispettare le“. Diversi i manifestanti che non indossano la mascherina. “Non ho la mascherina perché ...

repubblica : Roma, manifestazione negazionisti, l'ordine del ministro alla polizia: 'Pugno duro contro i no mask' - dellorco85 : È autorizzata la manifestazione di neofascisti, no mask e complottisti prevista per sabato 10 ottobre a Roma. Ok, m… - TizianaFerrario : mi auguro che la manifestazione dei no mask e dei negazionisti a Roma domani venga ignorata dai mezzi di… - AlexTheMod : I Pulciari (non vogliono che li si chiami Negazionisti mentre sventolano bandiere NO 5g, No Mask) arichiedono soldi… - corzunino : Il primo fermo no mask alla manifestazione sovranista. #sovranisti #10ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione ‘no Montesano: «Non sono negazionista, ma la mascherina è dannosa. Non mi fido dei medici scelti dalla tv» Corriere della Sera