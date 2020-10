Manifestazione a Roma, negazionisti in piazza. Il Viminale, ‘Multare chi è senza mascherina’ (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus, a Roma la Marcia della Liberazione: in piazza anche i negazionisti del Covid. Cornavirus, Manifestazione a Roma: in piazza anche i negazionisti. Nonostante la ripresa del coronavirus, tornato a circolare in maniera considerevole sul territorio nazionale, l’Italia fatica a compattarsi come accaduto nella fase dura, ed ecco che il 10 ottobre va in scena a Roma la nuova Manifestazione dei negazionisti. Si tratta di persone che manifestano contro la presunta dittatura sanitaria, ad esempio, ma la piazza raccoglie idee e sentimenti differenti, anche decisamente distanti tra loro. PoliziaCoronavirus, Manifestazione dei negazionisti a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus, ala Marcia della Liberazione: inanche idel Covid. Cornavirus,: inanche i. Nonostante la ripresa del coronavirus, tornato a circolare in maniera considerevole sul territorio nazionale, l’Italia fatica a compattarsi come accaduto nella fase dura, ed ecco che il 10 ottobre va in scena ala nuovadei. Si tratta di persone che manifestano contro la presunta dittatura sanitaria, ad esempio, ma laraccoglie idee e sentimenti differenti, anche decisamente distanti tra loro. PoliziaCoronavirus,deia ...

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - repubblica : Roma, manifestazione negazionisti, l'ordine del ministro alla polizia: 'Pugno duro contro i no mask' - dellorco85 : È autorizzata la manifestazione di neofascisti, no mask e complottisti prevista per sabato 10 ottobre a Roma. Ok, m… - EugenioCardi : RT @TizianaFerrario: mi auguro che la manifestazione dei no mask e dei negazionisti a Roma domani venga ignorata dai mezzi di - mgabrielladavid : RT @dottora_i: Enrico Montesano aderisce ma non partecipa alla manifestazione di Roma nomask, novirus, perché, avendo una età certa, prefer… -