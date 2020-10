Lina Sastri e Simone Di Pasquale – Boogie – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) Lina Sastri e Simone Di Pasquale sono la prima coppia ad esibirsi nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. I due propongono un Boogie: lei vestita anni Cinquanta e lui con la divisa militare. Durante la settimana, la coppia si è impegnata ancora di più per riuscire a fare quel salto richiesto dai giudici. Le liti non sono mancate in sala prove, ma la sintonia fra Lina Sastri e Simone Di Pasquale è sempre più evidente. Cosa ne pensano i giudici della loro nuova performance? Scopriamo il verdetto e rivediamo il VIDEO. Lina Sastri e Simone Di Pasquale a Ballando ... Leggi su giornal (Di sabato 10 ottobre 2020)Disono la prima coppia ad esibirsi nella quarta puntata dicon le Stelle. I due propongono un: lei vestita anni Cinquanta e lui con la divisa militare. Durante la settimana, la coppia si è impegnata ancora di più per riuscire a fare quel salto richiesto dai giudici. Le liti non sono mancate in sala prove, ma la sintonia fraDiè sempre più evidente. Cosa ne pensano i giudici della loro nuova performance? Scopriamo il verdetto e rivediamo ilDi...

CorriereUmbria : Ballando con le stelle, ottimi voti per Lina Sastri e Simone Di Pasquale. E Selvaggia Lucarelli approfitta per atta… - lorenzog31 : #BallandoConLeStelle molto brava Lina Sastri questa sera?? - HetzBib : @ImmaMaione Est modus in rebus Senza nulla togliere a Lina Sastri. - fabriporru : @RIndrio È Lina Sastri - Momish1 : RT @ANDREAESCIT: Comunque Lina Sastri ha 66 anni e balla così. Arrivarci. #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Sastri Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Scontro con Carolyn Smith: 'Rispettami!' Il Sussidiario.net Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Scontro con Carolyn Smith: “Rispettami!”

Lina Sastri e Simone di Pasquale a Ballando con le stelle, polemiche e scontro con Carolyn Smith sabato scorso: "Rispettami!" ...

Ballando con le Stelle, stasera in tv 10 ottobre su Rai1: anticipazioni e novità

Stasera in tv, sabato 10 ottobre, su Rai1 torna lo spettacolo, l'adrenalina e il divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta ...

Lina Sastri e Simone di Pasquale a Ballando con le stelle, polemiche e scontro con Carolyn Smith sabato scorso: "Rispettami!" ...Stasera in tv, sabato 10 ottobre, su Rai1 torna lo spettacolo, l'adrenalina e il divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta ...