Inter, il c.t. della Slovacchia elogia Skriniar: «Innate doti da leader» (Di sabato 10 ottobre 2020) Pavel Hapal ha elogiato le qualità di Milan Skrianiar Pavel Hapal, commissario tecnico della Slovacchia, in conferenza stampa ha elogiato le qualità del difensore dell'Inter Milan Skriniar. «Nei prossimi anni ci aspettiamo che un giocatore come Skriani, che possiede in sé Innate doti di leadership, possa un giorno sostituire Marek Hamsik come leader della Nazionale».

