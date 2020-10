Highlights e gol Spagna-Svizzera 1-0 | Nations League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 10 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di1-0, match di. Al 14′ c’è il vantaggio delle Furie Rosse grazie al pressing che tiene fede allo storico soprannome della selezione spagnola: a causa della pressione avversaria, Xhaka perde la palla che termina sui piedi di Oyarzabal, bravo a depositare in rete da posizione favorevole il pallone che vale la vittoria degli uomini di Luis Enrique.

RaiSport : GOL #ITALIA!! Grande giocata di #ElShaarawy che porta l'#Italia sul 3-0 al 30'!! Tutti i gol, gli highlights e le… - DaniloFarina11 : @pasqual29578307 @pisto_gol Ancora con il giallo di pjanic me sa a quella partita e vai a vedere gli highlights c e… - sportface2016 : Highlights e gol #BrasileBolivia 5-0, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - fadullo602 : RT @rubio_chef: E pure st’EUROPEO lo guardate dal MEDIO ORIENTE. ????????????????????? - Aymanfmmd : RT @RaiSport: GOL #ITALIA!! Grande giocata di #ElShaarawy che porta l'#Italia sul 3-0 al 30'!! Tutti i gol, gli highlights e le interviste… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

Gli highlights e le azioni salienti di Spagna-Svizzera 1-0, match di Nations League 2020/2021. Al 14' c’è il vantaggio delle Furie Rosse grazie al pressing che tiene fede allo storico soprannome della ...L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’avvio di campionato del Palermo. Tanto sacrificio, ma zero gol – scrive il quotidiano. Il Palermo è l’unica squadra del girone C a non avere anc ...