Golf, Shriners Open 2020: Molinari fuori al taglio, DeChambeau scende al sesto posto (Di sabato 10 ottobre 2020) Niente da fare per Francesco Molinari, che al suo ritorno alle competizioni dopo una lunga assenza non è riuscito a superare il taglio allo Shriners Hospitals for Children Open. Il Golfista italiano, 99°, è infatti uscito con 138 – 70 68 -4 nonostante un ammirevole tentativo di rimonta. In quel di Las Vegas, al momento in vetta ci sono ben cinque Golfisti. Si tratta dello scozzese Martin Laird (65 63) e degli statunitensi Patrick Cantlay (63 65), Brian Harman (65 63), Austin Cook (63 65) e Peter Malnati (66 62). sesto posto invece per il precedente leader Bryson DeChambeau, con 129 (-13) colpi. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Niente da fare per Francesco, che al suo ritorno alle competizioni dopo una lunga assenza non è riuscito a superare ilalloHospitals for Children. Ilista italiano, 99°, è infatti uscito con 138 – 70 68 -4 nonostante un ammirevole tentativo di rimonta. In quel di Las Vegas, al momento in vetta ci sono ben cinqueisti. Si tratta dello scozzese Martin Laird (65 63) e degli statunitensi Patrick Cantlay (63 65), Brian Harman (65 63), Austin Cook (63 65) e Peter Malnati (66 62).invece per il precedente leader Bryson, con 129 (-13) colpi.

sportface2016 : Golf, #ShrinersOpen 2020: #Molinari fuori al taglio, DeChambeau scende al sesto posto - OA_Sport : Golf: in cinque al comando a metà Shriners Hospitals for Children Open 2020. Francesco Molinari non passa il taglio - sportface2016 : #golf #PgaTour, #ShrinersOpen 2020: #Dechambeau balza al comando, rientra Francesco #Molinari (106esimo) - Eurosport_IT : Francesco Molinari ha tanta voglia di golf: 'Voglio tornare a essere competitivo' ???????? Seguilo allo 'Shriners Hos… - OA_Sport : Golf, Shriners Hospitals for Children Open 2020: bentornato Chicco! Francesco Molinari torna in campo, DeChambeau i… -