Già tempo di Prime Day con Huawei P40 Lite E su Amazon il 10 ottobre (Di sabato 10 ottobre 2020) Mancano appena tre giorni ad un appuntamento molto atteso come il Prime Day 2020, ma oggi 10 ottobre abbiamo già alcune offerte particolarmente aggressive per chi desidera acquistare un Huawei P40 Lite E su Amazon. Il dispositivo, in questi mesi, è già stato al centro di promozioni di alcuni store popolari, ma stamane abbiamo toccato il picco più basso per tutti coloro che stanno pensando di portarselo a casa. Esaminiamo più nel dettaglio l’occasione che è stata ufficializzata nelle ultime ore. Huawei P40 Lite E già in offerta su Amazon verso il Prime Day 2020 In particolare, coloro che hanno nel mirino un Huawei P40 Lite E se lo possono ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Mancano appena tre giorni ad un appuntamento molto atteso come ilDay 2020, ma oggi 10abbiamo già alcune offerte particolarmente aggressive per chi desidera acquistare unP40E su. Il dispositivo, in questi mesi, è già stato al centro di promozioni di alcuni store popolari, ma stamane abbiamo toccato il picco più basso per tutti coloro che stanno pensando di portarselo a casa. Esaminiamo più nel dettaglio l’occasione che è stata ufficializzata nelle ultime ore.P40E già in offerta suverso ilDay 2020 In particolare, coloro che hanno nel mirino unP40E se lo possono ...

