F1, qualifiche Gp dell’Eifel: Bottas in pole, Leclerc quarto. Vettel eliminato nel Q2 (Di sabato 10 ottobre 2020) Valtteri Bottas conquista la pole position nel Gp dell’Eifel sul circuito tedesco del Nuerburgring. Il finlandese della Mercedes gira in 1’25″269 precedendo il compagno di squadra e leader del mondiale, Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull, Max Verstappen. quarto tempo e seconda fila per il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc (1’26″035). Quinto tempo per il britannico della Red Bull Alexander Albonche si lascia alle spalle i due piloti della Renault: l’australiano Daniel Ricciardo e il francese Esteban Ocon. A completare la top ten l’inglese Lando Norris (McLaren), il messicano Sergio Perez (Racing Point) e lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren). Partirà in sesta fila con l’undicesimo tempo il tedesco Sebastian Vettel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Valttericonquista laposition nel Gp dell’Eifel sul circuito tedesco del Nuerburgring. Il finlandese della Mercedes gira in 1’25″269 precedendo il compagno di squadra e leader del mondiale, Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull, Max Verstappen.tempo e seconda fila per il monegasco della Ferrari, Charles(1’26″035). Quinto tempo per il britannico della Red Bull Alexander Albonche si lascia alle spalle i due piloti della Renault: l’australiano Daniel Ricciardo e il francese Esteban Ocon. A completare la top ten l’inglese Lando Norris (McLaren), il messicano Sergio Perez (Racing Point) e lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren). Partirà in sesta fila con l’undicesimo tempo il tedesco Sebastian...

