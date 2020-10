Emergenza Covid-19, in arrivo nuovo Dpcm: divieto di sostare in piedi davanti a bar e ristoranti (Di sabato 10 ottobre 2020) La situazione Covid-19 in Italia comincia ad essere preoccupante. Gli ultimi numeri sono molto alti e per questo, il prossimo 15 ottobre, sarà varato un nuovo Dpcm con alcune limitazioni alle libertà personali. Secondo le prime indiscrezioni, è quasi sicura una stretta sulla movida a livello nazionale. Il Governo, infatti, sta studiando non solo una … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) La situazione-19 in Italia comincia ad essere preoccupante. Gli ultimi numeri sono molto alti e per questo, il prossimo 15 ottobre, sarà varato uncon alcune limitazioni alle libertà personali. Secondo le prime indiscrezioni, è quasi sicura una stretta sulla movida a livello nazionale. Il Governo, infatti, sta studiando non solo una … L'articolo

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - FBiasin : Per il #CorrieredelloSport sarebbero #Gabbia e #Plizzari i due positivi dell'#Under21. Salta la sfida con l'… - dukana2 : RT @serebellardinel: #Coronavirus, due marce domani su #Roma dei #negazionisti #NoMask per dire NO allo #statodiemergenza,nonostante anche… - paolaokaasan : RT @Filomen30847137: #10ottobre L'immunologo critico anche sulla gestione dell'emergenza #COVID19 'Non importa avere 16000 contagi,ma il NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Negazionisti in piazza oggi a Roma/ Gilet arancioni e “no mask” contro Governo

Negazionisti in piazza oggi a Roma, presenti anche i Gilet arancioni del generale Pappalardo. Gabrielli invoca il rispetto delle regole: le ultime notizie ...

Confindustria,Paese al bivio cruciale tra risalita e declino

ROMA, 10 OTT - L'Italia affronta una "difficile risalita dopo il crollo", indica il Centro studi di Confindustria che, con una "lieve revisione al ribasso", stima un profondo calo del Pil italiano del ...

Negazionisti in piazza oggi a Roma, presenti anche i Gilet arancioni del generale Pappalardo. Gabrielli invoca il rispetto delle regole: le ultime notizie ...ROMA, 10 OTT - L'Italia affronta una "difficile risalita dopo il crollo", indica il Centro studi di Confindustria che, con una "lieve revisione al ribasso", stima un profondo calo del Pil italiano del ...