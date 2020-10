Dowsett vince per distacco l’8^ tappa del Giro, Almeida resta in rosa (Di sabato 10 ottobre 2020) VIESTE (ITALPRESS) – Alex Dowsett ha ottenuto il successo nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Giovinazzo a Vieste di 200 km. La frazione odierna, divisa a metà dal Gpm di seconda categoria di Monte Sant’Angelo e andata in archivio dopo un rettilineo finale di 1000 metri, finisce nelle mani del corridore britannico della Israel Start-Up Nation. Il 32enne, al secondo successo in carriera nella corsa in rosa, sfrutta le sue doti da cronoman volando in pianura e staccando definitivamente il gruppetto degli inseguitori. Il podio viene completato da Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers) e dall’altro britannico Matthew Holmes (Lotto-Soudal). Nulla cambia per quanto concerne la classifica generale: Joao Almeida, portoghese della Deceuninck-Quick Step, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) VIESTE (ITALPRESS) – Alexha ottenuto il successo nell’ottavadeld’Italia 2020 andata in scena da Giovinazzo a Vieste di 200 km. La frazione odierna, divisa a metà dal Gpm di seconda categoria di Monte Sant’Angelo e andata in archivio dopo un rettilineo finale di 1000 metri, finisce nelle mani del corridore britannico della Israel Start-Up Nation. Il 32enne, al secondo successo in carriera nella corsa in, sfrutta le sue doti da cronoman volando in pianura e staccando definitivamente il gruppetto degli inseguitori. Il podio viene completato da Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers) e dall’altro britannico Matthew Holmes (Lotto-Soudal). Nulla cambia per quanto concerne la classifica generale: Joao, portoghese della Deceuninck-Quick Step, ...

