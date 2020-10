DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di domenica 11 ottobre: Can in carcere dopo aver picchiato Fabbri (Di sabato 10 ottobre 2020) Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni rivelano che Enzo Fabbri continuerà a far pressione su Sanem. Un atteggiamento che di certo non piacerà a Can. Infatti quest’ultimo deciderà di intervenire chiedendo al suo socio di rinunciare alle sue quote all’interno della società fondata da Aziz. Ricordiamo che l’imprenditore italo-francese, per evitare il fallimento della Fikra e la conseguente chiusura, aveva comprato alcune quote azionarie salvando l’agenzia con a capo i fratelli Divit. Ora, però, l’atteggiamento ossessivo dell’uomo nei confronti ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 ottobre 2020) Appuntamentole di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Lerivelano che Enzocontinuerà a far pressione su Sanem. Un atteggiamento che di certo non piacerà a Can. Infatti quest’ultimo deciderà di intervenire chiedendo al suo socio di rinunciare alle sue quote all’interno della società fondata da Aziz. Ricordiamo che l’imprenditore italo-francese, per evitare il fallimento della Fikra e la conseguente chiusura, aveva comprato alcune quote azionarie salvando l’agenzia con a capo i fratelli Divit. Ora, però, l’atteggiamento ossessivo dell’uomo nei confronti ...

