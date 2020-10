Covid, record di tamponi: i positivi sono 5724 (Di sabato 10 ottobre 2020) I nuovi casi di Covid sono 5724 con oltre 133mila tamponi, 29 i decessi. Boom in Lombardia con 1140 contagiati, appello dell’Istituto Superiore di Sanità I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.724 (ieri 5.372), i decessi 29, uno in più di ieri. Gli attuali positivi ammontano così a 74.829. I tamponi sono stati 133.084. sono… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 10 ottobre 2020) I nuovi casi dicon oltre 133mila, 29 i decessi. Boom in Lombardia con 1140 contagiati, appello dell’Istituto Superiore di Sanità I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore5.724 (ieri 5.372), i decessi 29, uno in più di ieri. Gli attualiammontano così a 74.829. Istati 133.084.… L'articolo Corriere Nazionale.

MarcoBellinazzo : Effetto Covid-19, perdite record per i top club di @SerieA A. @OfficialASRoma (-204) @acmilan (-195) @juventusfc… - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara… - micheled2869 : RT @Antonio_Caramia: #9ottobre #Covid_19 #COVID19 ??Record di nuovi casi?? ??5.724 (352 più di ieri)?? ??390 Terapie intensive +3?? ??4.336 Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid: record di nuovi casi in Russia, 12.846 in 24 ore ANSA Nuova Europa Covid, record di tamponi: i positivi sono 5724

I nuovi casi di Covid sono 5724 con oltre 133mila tamponi, 29 i decessi. Boom in Lombardia con 1140 contagiati, appello dell’Istituto Superiore di Sanità I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ...

Covid: nel Lazio oggi 387 casi di cui 131 a Roma, 6 morti e oltre 14 mila tamponi è record

Roma, 09 ott 17:02 - (Agenzia Nova) - Record di tamponi, su oltre 14 mila nel Lazio si registrano oggi 387 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 131 a Roma (meno 13 rispetto a ieri). Inoltre, si ...

I nuovi casi di Covid sono 5724 con oltre 133mila tamponi, 29 i decessi. Boom in Lombardia con 1140 contagiati, appello dell’Istituto Superiore di Sanità I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ...Roma, 09 ott 17:02 - (Agenzia Nova) - Record di tamponi, su oltre 14 mila nel Lazio si registrano oggi 387 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 131 a Roma (meno 13 rispetto a ieri). Inoltre, si ...