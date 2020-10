Coronavirus, nuovo focolaio in un ospedale di Roma: 26 positivi (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus, nuovo focolaio nella Capitale. Si tratta di un ospedale già recidivo che registra adesso ben 26 positivi. Ecco quanto informa direttamente la Regione Lazio. Coronavirus, nuovo focolaio nella Capitale. Come informa la Regione lazio, un cluster con 26 nuovi casi è stato riscontrato presso l’ospedale privato Nomentana Hospital. La Asl Roma 5 ha pertanto … L'articolo Coronavirus, nuovo focolaio in un ospedale di Roma: 26 positivi proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020)nella Capitale. Si tratta di ungià recidivo che registra adesso ben 26 positivi. Ecco quanto informa direttamente la Regione Lazio.nella Capitale. Come informa la Regione lazio, un cluster con 26 nuovi casi è stato riscontrato presso l’privato Nomentana Hospital. La Asl5 ha pertanto … L'articoloin undi: 26 positivi proviene da .

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono sta… - La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - SkyTG24 : Coronavirus, le news. Oltre 5mila nuovi casi in Italia. Nuovo record nel mondo. LIVE - TascaErmanno : Cosa succede quando il patogeno in questione è un virus? Per rispondere a questa domanda precisare che i virus medi… - TurcaVan : RT @rosadineve: Comunque la si voglia mettere, un altro lookdown e senza il Mes, credo che sia disastroso. La botta finale alla nostra già… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, un nuovo strano sintomo si manifesta tramite la pelle QuiFinanza Coronavirus, sospetto positivo nel Brescia: allenamento annullato

L'attività al Centro Sportivo di Torbole verrà ripresa il prima possibile in vista della partita di venerdì 16 ottobre contro il Lecce ...

Confindustria: “Su 100 miliardi per l’emergenza pandemia, 23 sono ancora da spendere”

«Un rapporto solido e condivisibile», commenta il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri. Eppure l’ultima analisi del Centro studi di Confindustria è un’impietosa analisi di quel che il governo non ha ...

L'attività al Centro Sportivo di Torbole verrà ripresa il prima possibile in vista della partita di venerdì 16 ottobre contro il Lecce ...«Un rapporto solido e condivisibile», commenta il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri. Eppure l’ultima analisi del Centro studi di Confindustria è un’impietosa analisi di quel che il governo non ha ...