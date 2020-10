Alunno senza penna ma nessuno può prestargliela | normative covid severissime

(Di sabato 10 ottobre 2020) In classeastuccio, undi quinta elementare non può farsi prestare laper le norme antiin corso: rimanefar nulla per cinque ore. E’ accaduto a Sassari, in Sardegna A causa delnon si può scambiare materiale didattico e il ragazzino di quinta elementare non ha potuto seguire … L'articolomapuòproviene da www.meteoweek.com.

In classe senza astuccio, un alunno di quinta elementare non può farsi prestare la penna per le norme anticovid in corso: rimane senza far nulla per cinque ore. E’ accaduto a Sassari, in Sardegna A ...Tutti negativi i tamponi effettuati sui bambini e gli insegnati dell’Istituto comprensivo di Melendugno, dopo che due fratellini erano risultati positivi ...