"A me non frega nulla". Patrizia De Blanck smonta Signorini in diretta: cala il gelo al Grande Fratello Vip (Di sabato 10 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono chiamati a rispondere davanti al pubblico del Grande Fratello Vip delle loro dichiarazioni delle ultime settimane. Lei dice che Morra, protagonista si una storia inventata tra loro, sia gay. Poi nega. Chiede scusa. Ma lo scontro avviene in diretta. "Abbiamo avuto un approccio, sesso no. Siamo andati vicinissimo", tuona Massimiliano. Stupore in studio. "Raccontaci di più", chiede la Elia. Poi lui conferma che si è trattato di preliminari. La risposta di Adua è di fuoco: "Stiamo scherzando?". Sbotta totalmente perché secondo la Del Vesco non sarebbe mai accaduto nulla. "C'è stato un periodo in cui mi contattava sempre", dice riferendosi a Massimiliano. E i conti non tornano, la Rete s'interroga: "Come fa ad essere gay se ...

