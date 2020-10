Twitch nella bufera tra accuse di sessismo, razzismo e abusi sul posto di lavoro (Di venerdì 9 ottobre 2020) In un nuovo report di GamesIndustry.biz,attuali ed ex dipendenti di Twitch raccontano questioni di razzismo, sessismo e abusi che, secondo loro, non sono mai stati affrontate adeguatamente dall'aziendaGamesIndustry.biz ha parlato con 16 dipendenti e le loro storie dipingono un quadro di Twitch in contrasto con i valori di inclusione spesso pubblicizzati in passato. Un ex dipendente ha detto che un collega le ha sputato addosso, ma la direzione ha trattato l'impiegato come se fosse il problema quando ha cercato di denunciare il fatto. Altri hanno detto a GamesIndustry.biz di essere stati molestati fisicamente durante la loro permanenza in Twitch."Twitch ha ripetutamente nascosto sotto il tappeto i resoconti di molestie e abusi: abusi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) In un nuovo report di GamesIndustry.biz,attuali ed ex dipendenti diraccontano questioni diche, secondo loro, non sono mai stati affrontate adeguatamente dall'aziendaGamesIndustry.biz ha parlato con 16 dipendenti e le loro storie dipingono un quadro diin contrasto con i valori di inclusione spesso pubblicizzati in passato. Un ex dipendente ha detto che un collega le ha sputato addosso, ma la direzione ha trattato l'impiegato come se fosse il problema quando ha cercato di denunciare il fatto. Altri hanno detto a GamesIndustry.biz di essere stati molestati fisicamente durante la loro permanenza in."ha ripetutamente nascosto sotto il tappeto i resoconti di molestie e...

juventibus : La mail è stata mandata ieri. Magari @g_play84 non l'hai ricevuta perchè ti sei abbonato più tardi rispetto all'inv… - SicutAlex : Ora in live su #Twitch giocando a #LeagueOfLegends nella modalità #URF ?????? - Fizzo122 : RT @ESLItaly: #EVC #ClashRoyale entra nella sua fase più appassionante! Pronti a sostenere i vostri giocatori preferiti, alle 21:30 su http… - italia_esports : RT @EMME_GAMING_: Stasera il nostro @Pasti_Cr scende nuovamente in campo nella #SerieA #Evc by @ESLItaly e… - _Gamicity_ : RT @EMME_GAMING_: Stasera il nostro @Pasti_Cr scende nuovamente in campo nella #SerieA #Evc by @ESLItaly e @VodafoneIT su #ClashRoyale per… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch nella Twitch è la nuova frontiera del luxury fashion Corriere Nazionale Twitch è la nuova frontiera del luxury fashion

Twitch è la nuova frontiera del luxury fashion: Burberry ha utilizzato la piattaforma in questione per far sfilare i suoi modelli Le contaminazioni tra stili e ambienti apparentemente in contrappos ...

PlayStation 5 messa a nudo e il futuro di Nintendo | Live alle 21:00

Anche questa settimana le notizie non sono mancate, ma in poche superano per importanza il primo teardown ufficiale di PlayStation 5 e gli interessantissimi rumor riguardo il futuro di Nintendo. Scopr ...