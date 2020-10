Tutta rosa, anche i capelli! La conduttrice sta per tornare in tv e non resiste alla moda del momento (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’amatissimo programma sta per tornare in onda e la padrona di casa ha annunciato la data di partenza della nuova edizione in modo a dir poco originale. Talmente originale che serve qualche secondo per riconoscerla sotto a un caschetto total pink. Per il promo su Instagram di “Detto Fatto”, il programma pomeridiano di Rai 2 dedicato a tutorial, moda e lifestyle che sta per tornare dopo la lunga pausa estiva, Bianca Guaccero ha stupito il pubblico social. Ci sarà ancora lei al timone della trasmissione e nelle ultime ore ha fatto partire il countdown al 26 ottobre, giorno in cui sarà di nuovo nello studio di Detto Fatto con il suo team, mostrandosi con un cambio look drastico: i capelli tutti rosa. (Continua dopo la foto) Per pubblicizzare il ritorno di Detto Fatto, insomma, ha detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’amatissimo programma sta perin onda e la padrona di casa ha annunciato la data di partenza della nuova edizione in modo a dir poco originale. Talmente originale che serve qualche secondo per riconoscerla sotto a un caschetto total pink. Per il promo su Instagram di “Detto Fatto”, il programma pomeridiano di Rai 2 dedicato a tutorial,e lifestyle che sta perdopo la lunga pausa estiva, Bianca Guaccero ha stupito il pubblico social. Ci sarà ancora lei al timone della trasmissione e nelle ultime ore ha fatto partire il countdown al 26 ottobre, giorno in cui sarà di nuovo nello studio di Detto Fatto con il suo team, mostrandosi con un cambio look drastico: i capelli tutti. (Continua dopo la foto) Per pubblicizzare il ritorno di Detto Fatto, insomma, ha detto ...

RNekogawa : Loro due stanno insieme nella storia, è stato un incontro casuale in spiaggia, ma la storia non è tutta rosa e fior… - Bennu987 : @rollingfrnkiero Sei bellissima Vel! ???? Adoro! Anche la tua camera tutta rosa meraviglia! ?? - CarlaRotili : RT @NonVaccinato: Avete firmato il patto di corresponsabilità? Ecco cos’è successo in una scuola di Rosà (VI)... arriva un’infermiera... e… - SAT0SHINAKAMOTO : @mirkonicolino Si gioca in tutta Europa. Molti club hanno in rosa più di due casi e non hanno mai saltato una parti… - d_essere : RT @NonVaccinato: Avete firmato il patto di corresponsabilità? Ecco cos’è successo in una scuola di Rosà (VI)... arriva un’infermiera... e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta rosa Una Questura tutta rosa, o quasi: ecco le donne nei posti strategici per l'attacco al crimine Quotidiano di Puglia Nazionale. Rosa al completo, lavoro tattico pre-Polonia

La rosa azzurra, al lavoro al completo ... eventualmente come attaccante di destra. Per il resto tutto sembra già deciso con una difesa azzurra composta da Donnarumma in porta, difesa con ...

AIRC e Vitasnella insieme nella lotta contro il tumore al seno con una campagna realizzata da BCube

Acqua Vitasnella rinnova nel 2020 la partecipazione alla campagna Nastro Rosa AIRC sostenendo una borsa di studio destinata a una giovane ricercatrice per un progetto di ricerca sul tumore al seno.

La rosa azzurra, al lavoro al completo ... eventualmente come attaccante di destra. Per il resto tutto sembra già deciso con una difesa azzurra composta da Donnarumma in porta, difesa con ...Acqua Vitasnella rinnova nel 2020 la partecipazione alla campagna Nastro Rosa AIRC sostenendo una borsa di studio destinata a una giovane ricercatrice per un progetto di ricerca sul tumore al seno.