Roma, immigrato marocchino ruba in una casa al Prenestino e precipita dal balcone (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un immigrato marocchino è precipitato da una balcone a Roma, nel quartiere Prenestino. Aveva da poco commesso un furto in un'abitazione. Gli agenti e i sanitari del 118 sono arrivati in via delle Palme. E hanno trovato un uomo immobile a terra sulla rampa del garage condominiale, Aveva numerose borse legate al busto ed era ferito. Gli operatori sanitari hanno prestato immediatamente soccorso e hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale. La corsa al policlinico Casilino in codice rosso, il ladro aveva riportato diverse fratture. Il furto nell'abitazione al Prenestino Nel frattempo gli agenti hanno ascoltato le testimonianze. In particolare un uomo ha parlato con i poliziotti. Era lui che aveva chiamato il 112.

