L'intervista doppia di Emis Killa e Jake La Furia tra musica pacco e baci contro l'omofobia (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'intervista doppia di Emis Killa e Jake La Furia rivela qualche particolare in più sulla loro ultima collaborazione artistica, che si è concretizzata con il rilascio di un disco congiunto. L'album, 17, è stato rilasciato il 18 settembre scorso. Emis Killa ha colto l'occasione per ricordare i periodi bui della sua vita, parlando dell'esperienza del carcere che ha vissuto quando era ancora molto giovane: Io sono stato dentro, ma non è andata oltre la notte. Non ne vado fiero. Ho iniziato con i giochi del Gameboy fino a derubare i turisti. I temi spaziano dal bullismo all'omofobia, etichetta che spesso è affibiata ai rapper: "Ci dicono che il rap è omofobo per il linguaggio e gli ...

