Leclerc | testa al Nurburgring | “Portiamo dei pezzi ma non c’è una soluzione miracolosa”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La F1 al, Charles: “Portiamo deidopo aver analizzato i problemi ma sappiamo che non c’è unamiracolosa”alper la Ferrari, che per il prossimo GP porta con sé nuovi aggiornamenti nella speranza di fare altri passi in avanti. Sembrano moderatamente fiduciosi Charlese Sebastian Vettel, che hanno parlato alla vigilia dell’inizio del fine settimana di gara.sul: “Sappiamo che non c’è unamiracolosa” “Portiamo deidopo aver analizzato i problemi, ma sappiamo che non c’è unamiracolosa. ...