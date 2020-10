Lazio, Hoedt farà le visite mediche solo domani: caso unico nel panorama calcistico (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Lazio farà fare le visite mediche a Wesley Hoedt soltanto nella giornata di domani. Si è appreso oggi che il difensore olandese tornato a vestire biancoceleste quest’estate ha l’appuntamento fissato in Clinica Padeia domani, quattro giorni dopo il termine del calciomercato, per le visite mediche di rito che in genere precedono l’acquisto. Lazio, Hoedt farà le visite mediche solo domani: caso unico nel panorama calcistico Evidentemente la Lazio avrà avuto garanzie di altro tipo rispetto alle visite nella ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lafarà fare lea Wesleysoltanto nella giornata di. Si è appreso oggi che il difensore olandese tornato a vestire biancoceleste quest’estate ha l’appuntamento fissato in Clinica Padeia, quattro giorni dopo il termine del calciomercato, per ledi rito che in genere precedono l’acquisto.farà lenelEvidentemente laavrà avuto garanzie di altro tipo rispetto allenella ...

