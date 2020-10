Justmary contro Lega | l’erba della discordia arriva in Serie A

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Maretta attorno al mondo del calcio italiano. E questa volta il Coronavirus non c’entra davvero nulla., prima catena italiana che commercializza la cannabis light (quellale) spedendola direttamente nelle case dei consumatori, è entrata a piedi pari inA. La ditta, infatti, è divenuta sponsor secondario di Hellas Verona, Sampdoria ed Udinese. Mentre in Liguria e Friuli-Venezia Giulia non c’è stata alcuna polemica di sorta, dal Veneto sonote critiche per la scelta commerciale intrapresa dal club scaligero. Verona, infatti, è attualmente governata da Federico Sboarina, sindaco di centrodestra, che si era battuto per chiudere i negozi di erbale. Adesso, però, la sua squadra del cuore (sostenuta da una tifoseria molto vicina alle ...