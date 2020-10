Inter, l’agente di Lautaro Martinez: “Lo volevano tutti, ma non c’era nulla di concreto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alberto Yaqué, agente dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha commentato ai microfoni di TNT Sports quanto accaduto nell’ultima sessione di calciomercato, dove l’argentino è stato uno dei calciatori più chiacchierati e accostato a numerose squadre: “E’ normale che attiri l’Interesse di top club europei dopo l’ultima ottima stagione, ma ha ancora due anni di contratto con l’Inter. Non ci siamo ancora seduti a parlare con i nerazzurri. Ci sono state molte voci riguardo il suo possibile trasferimento; tuttavia, nonostante lo volessero tutti, non c’era nulla di concreto“. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alberto Yaqué, agente dell’attaccante dell’, ha commentato ai microfoni di TNT Sports quanto accaduto nell’ultima sessione di calciomercato, dove l’argentino è stato uno dei calciatori più chiacchierati e accostato a numerose squadre: “E’ normale che attiri l’esse di top club europei dopo l’ultima ottima stagione, ma ha ancora due anni di contratto con l’. Non ci siamo ancora seduti a parlare con i nerazzurri. Ci sono state molte voci riguardo il suo possibile trasferimento; tuttavia, nonostante lo volessero, non c’eradi concreto“.

