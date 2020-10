Il concerto di Elisa a Udine si sdoppia causa Covid: 2 turni il 10 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il concerto di Elisa a Udine si sdoppia, alla luce delle nuove disposizioni anti Covid-19. In occasione dell’evento di sabato 10 ottobre, Elisa terrà due diversi spettacoli. Il primo è atteso alle ore 15.00, il secondo inizierà alle ore 18.30. Entrambi gli appuntamenti si terranno in Piazza Primo Maggio, a Udine. A comunicare la necessità di sdoppiare il concerto è stata la stessa organizzazione. In considerazione della proroga dello stato di emergenza di recente approvazione, il concerto di Elisa a Udine sarà rimodulato in due diverse esibizioni, che avranno luogo nella stessa giornata del 10 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildisi, alla luce delle nuove disposizioni anti-19. In occasione dell’evento di sabato 10terrà due diversi spettacoli. Il primo è atteso alle ore 15.00, il secondo inizierà alle ore 18.30. Entrambi gli appuntamenti si terranno in Piazza Primo Maggio, a. A comunicare la necessità dire ilè stata la stessa organizzazione. In considerazione della proroga dello stato di emergenza di recente approvazione, ildisarà rimodulato in due diverse esibizioni, che avranno luogo nella stessa giornata del 10 ...

