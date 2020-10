Grande Fratello Vip, la frase di Elisabetta Gregoraci che lascia di stucco Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - ' Per me Pierpaolo è un amico speciale e qui dentro sono entrata da single '. Elisabetta Gregoraci torna a confrontarsi nel Grande Fratello Vip ancora una volta con Pierpaolo Pretelli . La loro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - ' Per meè un amico speciale e qui dentro sono entrata da single '.torna a confrontarsi nelVip ancora una volta con. La loro ...

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini @GrandeFratello - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - _mmire : RT @yleniaindenial: Miriam: GRAZIE GRANDE FRATELLO SIETE DEGLI ESSERI MERAVIGLIOSI. Alfonso Signorini: eppure... non è così :-) #GFVIP - carmineguadagn0 : @eliana96124727 IL GRANDE FRATELLO -