Gianni Sperti fisico statuario su Instagram, dettaglio manda in tilt i fan: «Ma non fa male lì?» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si "difende bene" sui social Gianni Sperti. L'ex ballerino di varie trasmissioni di Canale 5 degli anni novanta, tra cui lo stesso talent "Amici" di Maria De Filippi, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo mostra a torso nudo con tanto di addominali in vista. L'opinionista di 'Uomini e donne' col capello biondo mette in mostra i muscoli: fisico scolpito, ben curato, che non è dispiaciuto ai followers. Anzi… Il 47enne di Manduria ha ricevuto centinaia di complimenti: nello specifico i fan sono rimasti catturati da un dettaglio molto intrigante. leggi anche l'articolo —> U&D, Gemma Galgani esagerata Sandy di 'Grease': «Il pannolone potevano ...

